Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin yeri ve saati resmen açıklandı. İki ezeli rakip arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili detayları belli olmasıyla birlikte mücadelenin tarihi ve yayıncısı araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2023- 23:41 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023- 23:41