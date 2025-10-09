Belarus - Danimarka maçı tıkla izle: Ne zaman ve saat kaçta? Belarus - Danimarka maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 3. hafta mücadelesinde Belarus ile Danimarka karşı karşıya geliyor. İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek grubun zirvesine yerleşen Danimarka, deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Ev sahibi Belarus ise 2 maçta da puanla tanışamadı. Taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefleyen Belarus, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin gözü bu kritik mücadelede olacak. Peki, Belarus - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili merak edilen tüm detaylar...