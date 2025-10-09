Galatasaray'ın Pavlovic ısrarı! Galatasaray'da sol stoper için listenin ilk sırasına Milan forması giyen Pavlovic yazıldı. Sezon başında da Sırp oyuncu için teklif yapan yönetim bu defa ara transfer döneminde işi bitirmek istiyor. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









Devre arası yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Galatasaray, yaz transfer döneminde de adı gündeme gelen Strahinja Pavlovic'i listesine ekledi.





Sabah'ta yer alan habere göre Milan'da forma giyen Sırp stoper için devre arasında tekrar temaslar başlayacak. Daha önce 21 milyon Euro'luk teklifi Türkiye'ye gelmek istemediği için geri çeviren 24 yaşındaki oyuncunun, ikna edilmeye çalışılacağı ifade edildi.



