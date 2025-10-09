Fenerbahçe'de Ocak ayındaki transfer dönemi için kollar erkenden sıvandı. Kanarya'da son olarak yönetimden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Fenerbahçe'nin Juventus'tan o yıldız ile yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar şimdiden başlıyor. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, ocak ayında ara transfer döneminde kadrodaki eksikleri tamamlamayı amaçlıyor. Youssef En Nesyri'nin formsuz görüntüsü ve Jhon Duran'ın sakatlığı nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, çözüm arıyor. Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile adı geçen Juventus'un 25 yaşındaki yıldız forveti Dusan Vlahovic için yeniden girişimlerin başlaması bekleniyor.