Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor deplasmanında boy gösterdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk raporu verdi! 4 ismin bileti kesildi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'nin golleri ile 2-0 kazandı. Ancak teknik direktör Okan Buruk, performansını beğenmediği 4 futbolcunun biletini kesti. İşte o isimler... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Cimbom'un golleri 58. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Mauro Icardi kaydetti.