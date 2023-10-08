GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk raporu verdi! 4 ismin bileti kesildi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'nin golleri ile 2-0 kazandı. Ancak teknik direktör Okan Buruk, performansını beğenmediği 4 futbolcunun biletini kesti. İşte o isimler... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 10:20