Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar rakibini yenip 7'de 7 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi ekip ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ANTALYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal, Saric, Streek, Jehezkel, Bytyqi, Buksa.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ZAHA İLE YOLA DEVAM

Okan Buruk'un bugün yine rotasyona gitmesi bekleniyor. Başarılı çalıştırıcı gitgide maç ritmini yakalayan ve farkını gösteren Wilfried Zaha'ya bugün yine 11'de şans verecek. Fildişili yıldızın futbol aklı, hızı ve özel yeteneklerinden faydalanacak. Buruk, öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir galibiyet aldık. Hep bu seviyelerde oynamak istiyorsak Süper Lig'de de başarılı olmalıyız. Bunun için içeride dışarıda her maç çok önemli. Şampiyon unvanımızı korumamız gerekiyor. Antalyaspor dişli bir rakip" ifadelerine yer verdi.

İĞNEYLE OYNAMAK İSTİYOR

Manchester United maçı sonrasında elinde bir ağrı hisseden Fernando Muslera dün yapılan çalışmada yer almadı. Uruguaylı eldivenin ağrıya rağmen iğne ile oynamak isteğini teknik ekibe ilettiği öğrenildi. İlk plana göre kalede Muslera var. Ancak son karar bu akşam maç saatine doğru belli olacak.

OKAN BURUK FİRE VERMEDİ

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin kariyerleri boyunca 2 defa karşı karşıya geldiler. Geçen sezon Süper Lig'de karşılaştılar. Buruk'un Galatasaray'ı, Şahin'in çalıştırdığı Antalya'yı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı. Okan Buruk 3. zaferinin peşinde. Şahin de siftah yapmak istiyor.