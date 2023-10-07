Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera açıklamalarda bulundu ve "Antalyaspor maçı zordu. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Uruguaylı file bekçisinin sözleri:

Çok fazla fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bütün oyuncular için bu geçerli. Antalyaspor maçı zordu. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi milli takımlara gidecek arkadaşlara başarılar diliyorum.

İstatistik önemli. Gol yememek önemli ama takım çalışması var ortada. Doğru işler yaparsak gol de yemeyiz.