Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.
Galatasaray'a Mauro Icardi gelişmesi! Transfer...
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana üst düzey performans gösteren Mauro Icardi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli oyuncu geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.
Sarı kırmızılılar zorlu derbiden 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Şampiyonluk yarışında kritik dönemlere giren Galatasaray'da Gomis krizi yaşanıyor.