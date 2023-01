Her maçın ne kadar önemli olduğunu aslında ilk oynadığım maçlarda da gördük. Birinde deplasmanda oynamıştık ve onu da kaybetmiştik maalesef. Görebiliyoruz ki, herhangi bir maçı kaybetmek söz konusu. Her maça, kazanmak için çıkmamız ve her maçı ciddiye almamız gerekiyor. Elimizde gelen her şeyi yapmamız lazım. Avantaj olarak da şunu söyleyebilirim. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Hep birlikte, aynı amaç için çalışmaya devam edersek sezon sonunda şampiyon da biz oluruz, kupaları kaldıran da" diye konuştu.