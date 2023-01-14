Icardi'den flaş açıklamalar!
G.Saray'da Alanyaspor mesaisi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Ocak)
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (14 Ocak sayısal sonucu)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Aboubakar'a kavuşuyor! Beşiktaş Aboubakar'a kavuşuyor! 22:43
Icardi'den flaş açıklamalar! Icardi'den flaş açıklamalar! 22:31
Avcı: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz ancak... Avcı: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz ancak... 21:43
Uğurcan'dan Abdullah Avcı sözleri Uğurcan'dan Abdullah Avcı sözleri 21:39
Bakasetas'tan galibiyet sözleri! Bakasetas'tan galibiyet sözleri! 21:32
Peres: Özel bir geceydi! Peres: Özel bir geceydi! 21:29
Daha Eski
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! 20:10
Weghorts'tan veda paylaşımı! Weghorts'tan veda paylaşımı! 19:44
Bruno Peres 266 gün sonra sahada! Bruno Peres 266 gün sonra sahada! 19:26
Taraftarlardan Avcı'ya destek! Taraftarlardan Avcı'ya destek! 19:23
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 19:17
Şenol Güneş'ten Aboubakar sözleri! Şenol Güneş'ten Aboubakar sözleri! 19:07
SON DAKİKA