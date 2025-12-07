Haberler Galatasaray Haberleri Icardi yerine kim gelecek? İşte G.Saray'ın transfer planı!

Icardi yerine kim gelecek? İşte G.Saray'ın transfer planı! Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon formsuz durumu nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, devre arasında Arjantinli futbolcu ile yollarını ayrıabileceği konuşulurken Icardi'nin yerine transfer edilecek isim ise gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar... Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Kulislerde konuşulanlara göre sarı-kırmızılılar, son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mauro Icardi konusunda şok edici bir hamle yapabilir. Yönetim hem performansı hem de ilk 11'de forma giymediği maçlardaki tavırları nedeniyle tepki çekmeye başlayan Arjantinli yıldızla ilgili karar aşamasında.

Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle alakalı kendisiyle henüz bir görüşme yapılmamasından dolayı rahatsızlık yaşadığı belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun devre arasında ayrılıkla alakalı adım atabileceği öne sürülüyor.