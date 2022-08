SERKAN KORKMAZ - LİDER BULUNDU

Eksik ve yorgun Trabzon maça girmekte çok zorlanınca top Galatasaray'da kaldı. Sarı-kırmızıların yarattığı en büyük tehlike top ev sahibi takımdayken kapıldığında geldi. Mertens muazzam bir özveriyle oynarken göz doldurdu. Belçikalı, dinamik ve hırslı olmasının yanı sıra her enstantanede saha içi lideri olarak da dikkat çekti. Boey, Yunus, Torreira ve Nelsson-Bardakçı ikilisi ilk yarıdaki performanslarıyla takımı ayakta tutan diğer isimlerdi. Oliveira, Kerem, Seferovic ve Van Aanholt ilk yarıda beklentinin altındaydılar.

Trabzon'un ikinci yarının başındaki değişiklikleri ibreyi daha da Galatasaray'a çevirdi bence. 63. dakikada yavaş yavaş takımına katkı sağlamakta olan Seferovic, ligdeki iki golün de sahibi Gomis ile değişince hocasına çemkirirken çok da haklı değildi. O dakikada Emre Akbaba'yı oyuna sokmak ve Gomis için biraz daha beklemek daha mantıklı olabilirdi. Derken 73. dakikada Okan hoca, zorunlu olarak Berkan'ı sahaya sürüp orta sahayı elde tutmasını sağlayan Toreira'yı çıkardı ve ibre tam ortadaydı.

Visca, Bakasetas, Abdülkadir ve Uğurcan'dan yoksun son şampiyon yeni kurulan Galatasaray karşısında zor anlar yaşadı ama kaybetmemeyi başardı. Genç Taha'yı bulduğu net pozisyonlarda geçemeyen Galatasaray'sa bir puanla yetinirken buruktu ama geleceğe dair biriktirdiği umutla İstanbul'un yolunu tuttu. Galatasaray, Oliveira böyle oynayacaksa Midtsjö'nün bir an evvel takıma dönmesi için duacı olmalı. Transfere gelince; bu takımın en önemli ihtiyacı doğrudan ilk 11'e monte edilecek Türk pasaportlu bir oyuncu olmalı kanaatindeyim.

LEVENT TÜZEMEN - SEFEROVIC BESLENMELİ

Galatasaraylı oyuncular istekliydi, iyi çalıştılar, kazanma duygularını ön plana çıkardılar. Özellikli ikinci rakibi ısıran, temaslı oyunda kolay yıkılmayan ve yılmayan Galatasaraylı oyuncular birlikte oynama alışkanlığının oturmaması yüzünden Trabzon kalesinde yarattıkları pozisyonda final yapamadılar. Galatasaraylı oyuncuların "Şablon oyun" anlayışına kavuşamamış olması belli bir düzen içinde birlikte hareket etmelerine engel oluyor. Yunus, Oliveria, Lucas bireysel hamlelerle ön plana çıkmak istiyor. Özellikle Oliveria top ayağındayken çok ağır hareket ediyor ve geç pas kullanıyor. Galatasaray'ın fizik gücü üst düzeyde olan Mertens'e ihtiyacı var. Henüz tam hazır olmayan Mertens hücumda ve orta alanda pas istasyonunda pas dağılımlarını akıllı yaptı.

Kaliteli ayakları olmasına rağmen Belçikalı yıldızın kendi hazırladığı ve atamadığı gol tamamen uzun mesafeli koşu sonrası yaptığı kötü vuruş yaşadığı yorgunluğa dayanıyor. Galatasaray takım olma ritmini yakaladığında Mertens tekniği, aklı ve yaratıcılığıyla çok faydalı olacaktır. Seferovic'teki durgunluk beni şaşırtıyor. İlk yarıda 3 kez ofsayta giren ve rakip savunma önünde duvar olduğu pozisyonlarda tek top bile kazanamayan Seferovic nasıl verimli hale gelecek? Seferovic'in tek vuruş ustası olduğunu düşünürsek Galatasaray'ın kanat bindirmelerini çoğaltıp yerden etkili ortalar yapması gerekir. Galatasaray'da başta Muslera olmak üzere Nelsson ile Boey çok başarılıydı. Özellikle sık eleştirdiğim Boey, Trabzonspor'un sol tarafından sürekli atağa kalktı. Boey bu istekli oyununu etkili ortalarla süslemeli.

YUNUS EMRE SEL - ORGANİZE OLAMAMA!

Sıcak havada yorgun Trabzonspor'la 10 günlük dinginliğiyle Trabzon'a gelen Galatasaray ilk yarıda karşılıklı mücadele içindeydiler. Oyunu kendi lehlerine çevirmek için sahaya yansıtmaya çalıştıkları oyun, dengeyi hem oyun, hem de skor anlamında bozmaya yetmedi. Bu yetmezmiş gibi maçın hakemi de pozisyon yorumlamalarındaki tuhaf kararlar oyunu zaman zaman soğuttu. Yunus'a başta olmak üzere birçok kritik kartı da es geçti. Karar, istikrar kelimesiyle aynı kökten gelen bir kelime. Yani kararlar istikrarlı olunca bir mana ifade ediyorlar. Hakemin pozisyon yorumlamalarında istikrarlığı olduğu yegane şey karar dengesizliğiydi. Trabzonspor'un yorgunluğuna rağmen ön alanda pres denemelerinde bulunması, oyunu geniş alanda oynamaktan kaçmaması dikkat çekiciydi. Her iki takımın karşılıklı pozisyonlarla geçtiği yarının dikkat çeken isimlerinden biri Trabzonspor'un genç kalecisi Taha'ydı.

Oyunun ikinci yarısında Djaniny ve ilk yarıda aksayan Siopis'in yerine Gbamin ve Kouassi ile başladı Trabzonspor. Trezeguet oyunda tek pozisyon hariç hiç yoktu, üstüne üstlük Eren'in ofansif meziyetlerini de törpülüyordu. Onun oyunda kalması, Djaniny'nin çıkması oyunun politik kararlarından biri olsa gerek. Kouassi de verimliliği zaten tartışmalı bir oyuncu, üstüne üstlük sağ kanatta tamamen etkisizleşiyor. Bununla beraber Gbamin, Trabzonspor'un orta sahada ihtiyaç duyduğu kaliteli pasör eksikliğini anında giderdi. Eğer sağlam kalabilirse takıma kaktı vereceği muhakkak. Trabzonspor ön alanda çoğalmakta ve tercih sorunu yaşamaya devam ederken Galatasaray daha çabuk ve dengeli oynamaya çalışan taraftı. Oyunun 60. dakikadan sonra aldığı şekil Djaniny'yi arar gibiydi. Ofansif organizasyonu bir türlü oturtmaması, Trabzonspor'da eksik oyuncuların dönüşüyle de çözülecek gibi görünmüyor.

ZEKİ UZUNDURUKAN - BU GOLCÜLERİN HALİ NEDİR!

Trabzonspor, bir taraftan yeni transferlerini yapmaya devam ederken, diğer taraftan da maçlarını oynuyor. Oysa geçen sezon lig başlamadan bütün transferlerini yapmıştı bordo-mavililer. Ve bunun avantajını kullanıp, çok kolay bir şampiyonluk yaşamıştı. Bir de Nwakaeme'li bireysel oyundan, takım oyununa geçiş yapan Trabzonspor bunun sancılarını fazlasıyla hissediyor. Galatasaray maçı öncesinde Trabzonspor'un eksikleri çoktu ama Abdülkadir Ömür'ün kadroda olmayışı kafamda soru işaretlerine neden oldu. Ağrıları nedeniyle oynayamadığı söylendi. Beyan esastır diyemeyeceğim bu kez. Çünkü ortada bir sorun olduğu belli. Eğer durum düşündüğüm gibiyse eğer, kaybeden Abdülkadir Ömür olur. Bir zamanlar Türk futboluna bir yıldız geliyor dediğimiz Barış Memiş geldi aklıma. Verilen şansı iyi kullanamadı ve kaybolup gitti. Abdülkadir Ömür bilmecesi ile başlayan derbide iki takım da bir türlü oyunu oturtamadı. Orta alanlar çok hızlı geçildi. Trezeguet yine dağınık oyununa devam etti. Bordo-mavililer, sezon başından beri hücum bölgesinde çoğalamıyor ve hücumcular birbirlerine yakın oynamıyor. İlk yarıda Mertens'in karşı karşıya pozisyonunu Taha müthiş çıkardı.

Trabzonspor da ilk yarıda Trezeguet ve Djaniny ile iki pozisyondan yararlanamadı. Trabzonspor'un her yorumumda söylüyorum zayıf bir orta sahası var. Abdullah Avcı, yeni transfer Gbamin ile derbiye başlasa daha güçlü bir orta sahası olurdu Trabzonspor'un. Trabzonspor, özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın Yunus gibi bir silahını çok boş bıraktı. Abdullah Avcı, oyuna tempo ve hareketlilik getirmek için Gbamin ve Kouassi ile 2. yarıya başladı. Trabzonspor'da savunmanın yeni lideri Marc Bartra. Okan Buruk da Seferovic'in yerine Gomis'i sahaya sürerek 'Ben bu maçı kazanmak istiyorum' dedi.

Hakem Ali Palabıyık çok kötü bir maç yönetti. O kadar çok yorum hatası yaptı ki... Trabzonspor da Galatasaray da takım oyunundan çok uzak bir futbol ortaya koydu. Çünkü iki takımda da sürekli gelen yeni oyuncular var. Bu şartlarda gel de takım ol ve iyi futbol oyna! Böyle durumlarda sana maç kazandıracak yaratıcı oyunculara ihtiyaç duyarsın! Galatasaray, Gomis ile böyle bir fırsatı yakaladı ama değerlendiremedi. Trabzonspor, Marek Hamsik ilk 11'deki yerini alana kadar böylesine sakıntılı maçlar oynayacak gibi görünüyor. Önemli olan bu zor dönemi en az kayıpla geçmek. Galatasaray'da da yenilerle eksi oyuncular arasındaki uyumsuzluk göze çarpıyor. İki takımın da en az 5 haftaya ihtiyacı var. İki teknik adamın elinde kaliteli bir kadro var. Ama futbolda takım bütünlüğü her şey demek. Galatasaray'da Mertens'i çok beğendim. Hem hücumda hem de savunmada vardı. Trabzonspor'un ise en iyisi kaleci Taha idi. Seferovic de Cornelius da çok formsuz... Geçen sezon, sahada gümbür gümbür oynayan Trabzonspor nasıl bu hale geldi? İnanılır gibi değil! Bu sezon iç sahadaki her maçta Trabzonspor taraftarı, maçın yıldızı oldu. Bordo-mavili futbolcular, tribündeki taraftarlar kadar galibiyet için ter döküp, mücadele etmediler. Helal olsun Trabzonspor taraftarına... Maçın hakkı beraberlikti. Öyle de oldu. Ama Trabzonspor da Galatasaray da bu futbolla şampiyon olamaz. Çok çalışıp bir an önce büyük takım gibi oynamaları lazım...

REHA KAPSAL - OYUN ŞABLONLARI

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra taraftarın gönlünü alma ve moral açısından önemli bir maça çıktı. G.Saray da 3 maçta 6 puan almasına rağmen istenen oyun seviyesine çıkamamıştı. 3 puanla dönmek, özellikle önümüzdeki 5 maçlık sert lig fikstüründe takımın ve Okan hocanın öz güven kazanması açısından önemliydi. Saha içi oyuncu profillerinden kaynaklı direkt hücumlar oldu. Genelde pas hataları ve atak sonlandıramama sonucunda her iki takım da hücum geçişleri yedi. Burada top kaptırıldığında geniş alanlarda yakalandılar. Dolayısıyla anlık gol pozisyonları dışında başka üretim yapmakta da zorlandılar. Oyun kurulumlarında pas açısı yaratma, pas sonrası hareketlilik, oyunu her iki taraf için kontrol etmekte ve stabile bir oyun dengesini oturtmakta zorlandılar. İki takımın hücumlarında çizgilerde hızlı oyuncu olmasına rağmen rakip savunmayı aldatıcı koşu, stoperle bek arasına anahtar topsuz koşular ve topla buraya girmekte çok yetersizlerdi. İki takımın da yerleşim planları kötüydü. Rakip ceza sahasına girmekte, pozisyon üretmekte zorlandılar.

Hücum çeşitliliği ve kombinasyonları çok yetersizdi. Oyunun tempolu gibi olmasının en büyük nedeni, pas hataları ve hatalı hücum aksiyonları sonrasında kaybedilen topların ardından hem rakibin hem topun peşinden koşmaktan kaynaklandı. G.Saray'ın santrforsuz oynadığı bir maçtı. Mertens kalitesini gösteriyor, fizik olarak gelişim göstermeli. Onunla beraber Oliveira ve Seferovic de fiziksel olarak gelişmeli. Trabzonspor adına en iyi isim Taha'ydı. Yusuf, Doğucan, Kouassi fark yaratacak oyuncular değil. Her iki takım da yeni transferler, sakatlıklar nedeniyle 6'şar tane yeni oyuncuyla ilk 11'de maça çıktı. Oyun kimlikleri daha oluşmadığı gibi saha içinde sağlam ve doğru duran bir oyun şablonu da şu ana kadar oluşmuş değil.