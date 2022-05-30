GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da, gelecek sezon transfer çalışmaları da sürüyor. Başkan adayları hoca ve futbolcu arayışlarını hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas yönetiminin başa gelmesiyle Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesine başlayan ve 25 milyon Euro harcayarak genç futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da, Fatih Terim ile başlayan sezon olumsuz sonuçların ardından 13. sırada tamamlandı. Avrupa'da başarılı istatistik gösteren Aslan, ligde oldukça düşük puanlar elde etti.

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent takımın başına geçti. İspanyol teknik adam ile de dikiş tutturamayan Aslan, gelecek sezon için hem başkan hem hoca değiştirecek. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu sessiz bir şekilde hoca ve transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER....

FILIPE AUGUSTO

Kulübün içinde bulunduğu mali koşullar da göz önünde bulundurularak bonservisi elinde olan futbolcular araştırılıyor. Damac'tan ayrılan ve bonservisi Ocak'tan beri elinden olan Filipe Augusto Galatasaray'ın listesinde yer alıyor.

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FLORIAN GRILLITSCH

Sözleşmesi elinde olan ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden biri de Florian Grillitsch.

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NEMANJA MATIC

Manchester United ile yollarını ayıran Nemanja Matic, Galatasaray'ın gündemindeki isimler arasında yer alıyor.

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JEAN MICHAEL SERI

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'nin Fulham ile olan sözleşmesi sona erdi.

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ALEXIS SANCHEZ

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, yeni yönetim belli olmamasına rağmen transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bir süre önce Inter'den ayrılma kararı alan Alexis Sanchez'i gündemine alırken, Meksika basını transferle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

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