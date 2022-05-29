Galatasaray kararını verdi! Alexis Sanchez transferi…

Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Inter'den ayrılacak olan Alexis Sanchez ismini gündemine almıştı. Şilili yıldızın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Meksika basını yaşanan bu gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)