Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Galatasaray kararını verdi! Alexis Sanchez transferi…
Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Inter'den ayrılacak olan Alexis Sanchez ismini gündemine almıştı. Şilili yıldızın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Meksika basını yaşanan bu gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-kırmızılı camia 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek.
Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu büyük bir yarışa girecek.