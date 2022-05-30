Hangi başkan hangi teknik direktör gelirse gelsin Galatasaray'ın çözmesi gereken bir problem var.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef ön libero! 4 yıldız adaylar arasında
Galatasaray'da başkan adayları transfer çalışmalarını sürdürürken, gözler orta saha bölgesine çevrildi. Özellikle ön libero bölgesine ciddi bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin, listesinde 4 futbolcunun olduğu öğrenildi. İşte scout ekibinin belirlediği o futbolcular...
Aslan'ın bir numaralı sorunu ön libero...
11 Haziran'dan sonra birçok konu adım adım belli olacak.