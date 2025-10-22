Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş ligde 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve puanını 16'ya çıkararak zirveyle arasındaki puan farkını 9'a düşürdü. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. TÜMOSAN Konyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2'nci dakikada sol kanttan Pedrinho'nun ortasında ceza sahasında Muleka'nın topuk vuruşu üstten auta çıktı.

21'inci dakikada Beşiktaş, Ndidi ile golle buluştu. Orkun'un soldan kullanılan köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Ndidi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

37'nci dakikada JinHo Jo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında Umut Nayir'in şutunda kaleci Ersin topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

64'üncü dakikada Pedrinho'nun ceza sahası yayından şutunda top üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada Beşiktaş, skoru 2'ye yükseltti. Rashica'nın, uzun pasında Abraham'a aşan topu kaleci Deniz, ceza sahası çizgisinde kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Deniz'in kaçırdığı topu takip eden Abraham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

80'inci dakikada Bardhi'nin ceza sahası solundan şutunda top sağ direkten az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.