UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyet getiren golleri 3 ve 33. dakikalada Victor Osimhen ve 60. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
Bodo/Glimt'in tek golü ise 76. dakikada Andreas Helmersen'den geldi.
Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar puanını 6'ya çıkarırken, Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Hollanda ekibi Ajax'a konuk olurken, Bodo/Glimt ise AS Monaco'yu ağırlayacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLLL! Mario Lemina topu söktü ve aldı, Victor Osimhen nefis bitirdi! Temsilcimiz Galatasaray 1-0 önde! pic.twitter.com/DtYnHO724v— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2025
GOOOLLL! Victor Osimhen, Björkan'ın ikramını geri çevirmedi ve farkı 2'ye çıkardı! #UCL pic.twitter.com/f8ECT0Jysp— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2025
GOOOLLL! Victor Osimhen'in baş döndürücü baskısı sonuç verdi ve Yunus Akgün farkı 3'e çıkardı! #UCL pic.twitter.com/tlpZ8KJ4qk— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2025
Bodo/Glimt, temsilcimiz Galatasaray karşısında Helmersen'in golü ile farkı 2'ye indirdi. pic.twitter.com/Ka35Xy2MKk— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2025