Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında sarı-kırmızılıları öne geçiren golü atan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı üst üste 7. Avrupa maçında da ağları havalandırarak daha önce Burak Yılmaz'a ait olan üst üste 6 Avrupa maçında gol atma rekorunu geride bıraktı.
Ayrıca, Victor Osimhen'in Bodo/Glimt ağlarına gönderdiği gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü oldu.
İŞTE OSIMHEN'İN GOLÜ
GOOOLLL! Mario Lemina topu söktü ve aldı, Victor Osimhen nefis bitirdi! Temsilcimiz Galatasaray 1-0 önde! pic.twitter.com/DtYnHO724v— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2025