Victor Osimhen'den bir rekor daha! Üst üste 7. Avrupa maçında da...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşan Galatasaray 3. dakikada Osimhen golüyle 1-0 öne geçti. Osimhen kaydettiği bu golle bir rekoru daha kırmayı başardı. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında sarı-kırmızılıları öne geçiren golü atan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı üst üste 7. Avrupa maçında da ağları havalandırarak daha önce Burak Yılmaz'a ait olan üst üste 6 Avrupa maçında gol atma rekorunu geride bıraktı.

Ayrıca, Victor Osimhen'in Bodo/Glimt ağlarına gönderdiği gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü oldu.

İŞTE OSIMHEN'İN GOLÜ