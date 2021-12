GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Yanına kar bırakmayacağız"

"1. sıradan çok uzak kaldık. Burada bir kabahat var ise, her şeyden evvel, yönetimimizden ve futbolcularımızdan önce benimdir. Ben bu takıma inanıyorum. Biliyorum, gençlerimiz başaracak. Mutluluğumuzu bizden alabilirler ama umudumuzu asla. UEFA Avrupa Ligi'nde devleri geride bırakarak son 16'ya kalan bir takımımız var. Gençlerimiz bunu başardı. Son 50 yıldır, Türk futbolunun her evresinde yer aldım. Her evrede yer alan bir insan olarak, umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim. Bu düzenin değişeceğine inanıyorum."