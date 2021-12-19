GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Yanına kar bırakmayacağız"

"Biz diyor muyuz ki, tüm Galatasaraylılar sizin ne yaptığınızı bilmiyor mu? Bu atmosfer içinde hangi algı, hangi aradaki konuşma mevzu hakemi bu sözler konusuna getirmiştir acaba? Merak ediyorum. Onu da yaparız, bir sonraki maça da onu yaparız diyor duraklamalarda çıkan sarı karta itiraz sonucunda. Kendisini bu kadar güçlü görüyor ve rahat olduğunu düşünüyor. Hakemler kurallarla, kartlarla konuşur. Madem konuşmaya bu kadar meraklısınız, maçlardan sonra çıkıp konuşsanıza. En azından söyleyebileceklerinizi söyleyin. Orada hiç ses yok. Herkes bedel öder, onlar bedel ödemeden devam ederler."