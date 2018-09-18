UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaştığı Lokomotiv Moskova'yı 9. dakikada Rodrigues, 67. dakikada Eren Derdiyok ve 90+4. dakikada Selçuk İnan'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

İşte mücadelenin dakika dakika özeti...

9. dakikada Galatasaray mücadele öne geçti. Emre Akbaba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, açısını düzelttikten sonra ceza sahası ön çizgisinin gerisinden şutunu çekti. Kaleci Guilherme, sağına gelen topa müdahale etse de başarılı olamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Lokomotiv Moskova savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya geldi. Bu oyuncunun bekletmeden kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Rodrigues, sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü ancak meşin yuvarlak auta gitti.

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksei Miranchuk'un ortasında, arka direkteki Farfan meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, yatarak soluna gelen topa sahip oldu.

26. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında altıpastaki Eren Derdiyok'un uygun durumda müdahale edemediği top ters kanada açılırken Galatasaray, önemli bir fırsattan yararlanamadı.

29. dakikada Manuel Fernandes'in soldan kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top son olarak altıpas gerisindeki Kverkvelia'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı son anda Fernando kafasıyla uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

40. dakikada Aleksei Miranchuk'un sağdan kullandığı kornerde Farfan'ın altıpas önünde kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Aleksei Miranchuk'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen topu son anda kornere çeldi.

56. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Guilherme üzerine gelen topu güçlükle kornere tokatladı.

65. dakikada Belhanda'nın ceza sahası önünden şutunda kaleci Guilherme sağına gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı hafif sol çaprazda düşürülmesiyle kazanılan faulde topun başına Eren Derdiyok geçti. Golcü futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Guilherme'nin sağından filelerle buluştu: 2-0

71. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasında altıpas gerisindeki Emre Akbaba'nın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

76. dakikada Muslera'nın uzun pasıyla başlayan atakta hızla rakip yarı alana geçen Rodrigues, Corluka'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına sokuldu. Rodrigues'in ceza sahası yayı giresinden karşı karşıya plase vuruşunda kaleci Guilherme, soluna gelen topu son anda kornere gönderdi.

80. dakikada 4'e 3 gelişen Galatasaray atağında topu sürükleyen Ndiaye, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şut çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden şutunda kaleci Guilherme meşin yuvarlağın sahibi oldu.

90+3. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kendi yarı alanında kaptığı topla hızlı çıkan Onyekuru, iki oyuncunun sıkıştırması üzerine pasını sağdan bindiren Emre Akbaba'ya aktardı. Emre, karşı karşıya kaldığı kaleci Guilherme'den sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Rocchi, bunun üzerine penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Donk stoperde

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında Ryan Donk'a stoperde görev verdi.

Asıl mevkisi ön libero olan Hollandalı futbolcu, savunmanın ortasında Serdar Aziz ile forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın stoperlerinden Maicon Roque ile Ozan Kabak yedekler arasında yer alırken, Ahmet Çalık ise kadroya giremedi.

Feghouli kadroda yok

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, müsabakanın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı.

Teknik direktör Fatih Terim, lig maçlarında ilk 11'de tercih etmediği Cezayirli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosuna almadı.

Terim ile 5 yıl sonra

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl (bin 827 gün) aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında son olarak 17 Eylül 2013'te İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşılaşmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını 6-1 kaybetmişti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Stadı dolduran taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Lokomotiv Moskova'nın az sayıdaki taraftarı ise kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı statta izledi.

UEFA Gençlik Ligi'de Lokomotiv Moskova galip

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 19 yaş altı ekiplerinin karşı karşıya geldiği UEFA Gençlik Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rus ekibinin golünü 67. dakikada Timur Suleymanov kaydetti.

Medya mensuplarından büyük ilgi

Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasına medya mensuplarının ilgisi büyük oldu.

Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 272 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı.

Müsabakayı Rusya'dan 19, Japonya'dan 2, Almanya'dan da bir basın mensubunun takip ettiği bildirildi.

İç sahada galibiyet serisi 5 maç

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki galibiyet serisi 5 maç oldu. Sarı-kırmızılılar, 13 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kendisinin üst üste kazanma rekorunu da kırdı. Galatasaray, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarda sahasında arka arkaya Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Deportivo la Coruna, İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Lazio takımlarını mağlup etti.

Avrupa'da 7 maçlık hasret

2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'a 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Galatasaray, bu unutulmaz galibiyetin ardından Avrupa kupalarında kötü bir istatistiğe imza attı. Cim Bom, Avrupa'da oynadığı son 18 maçta 1 galibiyet alabilirken, son 7 maçında 3 puanı bir arada göremedi. Sarı- Kırmızılılar'ın Avrupa arenasındaki son zaferi 2- 1'lik Benfica maçıydı.







En farklı galibiyet ve yenilgi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki en farklı galibiyetini 1998-1999 sezonunda 3-0'lık skorla Norveç'in Rosenborg takımına karşı aldı. Sarı-kırmızılıların sahasındaki en farklı mağlubiyetleri ise 1999-2000 sezonunda 5-0'lık skorla İngiltere'nin Chelsea ve 2013-2014 sezonunda 6-1'lik skorla İspanya'nın Real Madrid takımlarına karşı yaşadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en tecrübelisi Fernando

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın bu kulvardaki en tecrübeli ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges. Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılılar, gruptan çıkmak için ter dökecek. Finansal fair play anlaşması gereği kadro kısıtlaması bulunan ve UEFA'ya 21 kişilik kadro bildirmek zorunda kalan Galatasaray'da en tecrübeli isim Fernando oldu. Brezilyalı futbolcu, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Portekiz'in Porto ve İngiltere'nin Manchester City takımlarıyla 8 sezon top koşturdu. 31 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 54 karşılaşmada sahaya çıktı.

Sağ beklerden güzel haber

Kasımpaşa maçından sonra hafif ağrıları olan Galatasaray'ın iki sağ beki Linnes ve Mariano'dan güzel haber geldi. İki yıldızın da durumunun ciddi olmadığı ve yarınki Lokomotiv Moskova mücadelesinde forma giyecekleri öğrenildi. 4-1'lik Kasımpaşa karşılaşmasına Linnes ile başlayan teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda Mariano'yu sahaya sürmüştü.

12 futbolcu sahne aldı

Galatasaray kadrosundaki futbolcuların 12'si daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte Fernando'nun yanı sıra Selçuk İnan, Fernando Muslera, Maicon Roque, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok, Yuto Nagatomo, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz, daha önce en az 1 kez Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. Bu futbolculardan sadece Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.







9 futbolcunun ilk heyecanı

Galatasaraylı 9 futbolcu kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılı ekibin 21 kişilik kadrosunda yer alan Emre Akbaba, Badou Ndiaye, Martin Linnes, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Muğdat Çelik ve İsmail Çipe, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda bu kulvarda ilk kez sahaya çıkacak. Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almayan ancak 1 Ocak 1997'den sonra doğan ve 15. doğum gününden itibaren iki yıl kesintisiz bir şekilde kulüpte bulunan futbolcuları da sahaya sürebilecek. Genç oyuncu statüsü gereği sarı-kırmızılıların oynatabileceği Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Abdussamed Karnuçu, Batuhan Ahmet Şen ve Gökay Güney gibi oyuncular, şans bulmaları durumunda ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş olacak.

En golcüsü Feghouli

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan futbolculardan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü isim Cezayirli Sofiane Feghouli. İspanya'nın Valencia takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 sezon top koşturan Feghouli, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu Belçika'nın Basel ve Almanya'nın Bayer Leverkusen formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan Eren Derdiyok 3 golle izledi.

Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan futbolcular

Galatasaray'ın daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş futbolcuları şunlar:

Futbolcu Oynadığı takımlar Sezon Maç Gol

Fernando Reges Porto, Manchester City 8 54 -

Selçuk İnan Galatasaray 4 27 2

Fernando Muslera Galatasaray 4 27 -

Maicon Roque Porto 6 24 1

Sofiane Feghouli Valencia 4 22 5

Eren Derdiyok Basel, Bayer Leverkusen 3 17 3

Mariano Filho Sevilla 2 12 -

Yuto Nagatomo Inter 2 10 -

Younes Belhanda Montpellier, Dinamo Kiev 2 8 2

Henry Onyekuru Anderlecht 1 6 -

Sinan Gümüş Galatasaray 1 3 -

Serdar Aziz Bursaspor 1 2 -