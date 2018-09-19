    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray hem Süper Lig’de hem Şampiyonlar Ligi’nde lider

    Hem Süper Lig’de hem Ş. Ligi’nde lider
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    Şampiyonlar Ligi’nde ’yı mağlup eden , ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar, ’de de zirvede bulunuyor.

    Şampiyonlar Ligi'ne Stadyumu'nda Rus ekibi 'yı 3-0 mağlup ederek başlayan , ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında 04 ile Porto 'daki müsabakada 1-1 berabere kaldı. 'de de geride kalan 5 haftada topladığı 12 puan ve averajla lider olan sarı-kırmızılılar, böylece yarıştığı iki kulvarda zirvede yer aldı.
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