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Galatasaray hem Süper Lig’de hem Şampiyonlar Ligi’nde lider
Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı mağlup eden Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’de de zirvede bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek başlayan Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında Schalke 04 ile Porto Almanya'daki müsabakada 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'de de geride kalan 5 haftada topladığı 12 puan ve averajla lider olan sarı-kırmızılılar, böylece yarıştığı iki kulvarda zirvede yer aldı.
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