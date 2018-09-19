    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Yine 18 Eylül yine Galatasaray galip

    Yine 18 Eylül yine Galatasaray galip
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    , Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Lokomotiv ’yı evinde 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003 sezonunda da yine ’de Şampiyonlar Ligi maçında Moskova ekibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv 'yı Garry Rodrigues, ve penaltıdan 'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. İki takım daha önce 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. O sezonda 'de fakat 'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0 kazanmıştı. Söz konusu dönemde de Galatasaray'ı , L. Moskova'yı da Yuri Semin çalıştırıyordu. Aslan grupta dördüncü olurken, Rus ekibi ikinci olarak çıkmıştı.
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