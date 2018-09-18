Galatasaray - Lokomotiv Moskova iddaa oranları!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları güncellendi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bu akşam Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak olan Galatasaray'ın İddaa oranları ikinci kez değişti. İddaa Risk Yönetimi, en baştan favori gösterdiği temsilcimizin galibiyet oranını ikinci kez değiştirdi ve düşürdü.

İşte eski ve yeni oranlar:

Galatasaray

İlk oran: 1.75

Bir önceki oran: 1.65

Son oran: 1.55

Beraberlik

İlk oran: 3.20

Bir önceki oran: 3.10

Son oran: 3.30

Lokomotiv Moskova

İlk oran: 3.20

Bir önceki oran: 3.75

Son oran: 4.00