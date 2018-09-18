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Galatasaray - Lokomotiv Moskova iddaa oranları!
Giriş Tarihi: 18.09.2018
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları güncellendi.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bu akşam Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak olan Galatasaray'ın İddaa oranları ikinci kez değişti. İddaa Risk Yönetimi, en baştan favori gösterdiği temsilcimizin galibiyet oranını ikinci kez değiştirdi ve düşürdü.
İşte eski ve yeni oranlar:
Galatasaray
İlk oran: 1.75
Bir önceki oran: 1.65
Son oran: 1.55
Beraberlik
İlk oran: 3.20
Bir önceki oran: 3.10
Son oran: 3.30
Lokomotiv Moskova
İlk oran: 3.20
Bir önceki oran: 3.75
Son oran: 4.00
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