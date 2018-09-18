    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray - Lokomotiv Moskova iddaa oranları!

    Bir kez daha değişti!
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    - maçının iddaa oranları güncellendi.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bu akşam 'yı ağırlayacak olan 'ın İddaa oranları ikinci kez değişti. İddaa Risk Yönetimi, en baştan favori gösterdiği temsilcimizin galibiyet oranını ikinci kez değiştirdi ve düşürdü.

    İşte eski ve yeni oranlar:

    Galatasaray

    İlk oran: 1.75

    Bir önceki oran: 1.65

    Son oran: 1.55

    Beraberlik

    İlk oran: 3.20

    Bir önceki oran: 3.10

    Son oran: 3.30

    Lokomotiv Moskova

    İlk oran: 3.20

    Bir önceki oran: 3.75

    Son oran: 4.00

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