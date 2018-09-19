    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Türk Telekom Stadyumu’nda 44 bin 059 biletli seyirci

    Türk Telekom Stadı’nda 44 bin 059 seyirci
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    -Lokomotiv karşılaşmasını Stadyumu’nda toplam 44 bin 059 biletli taraftar izledi.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında , sahasında karşılaştığı Rus temsilcisi Lokomotiv 'yı 3-0'lik skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar ise görevini tam yaptı. Müsabakayı toplam 44 bin 059 biletli seyirci izledi. Maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarıyla takımına destek olan taraftarlar, galibiyetin alınmasında büyük rol oynadı.
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