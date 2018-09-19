    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Badou Ndiaye kırmızı kart gördü

    Badou Ndiaye kırmızı kart gördü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    ’ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, maçında çift sonucunda 87. dakikada la oyundan atıldı. Ndiaye, ikinci haftada deplasmandaki Porto maçında takımını yalnız bırakacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde evinde 'yı 3-0 mağlup eden , Badou Ndiaye'yi kaybetti. İlk olarak 42. dakikada gören Ndiaye, 87. dakikada da ikinci sarı kartını gördü. Bunun sonucunda mücadelenin hakemi Gianluca Rocchi, Senegalli futbolcuya ını gösterdi. Ndiaye, 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak Porto karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
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