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Badou Ndiaye kırmızı kart gördü
Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018
Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart sonucunda 87. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Ndiaye, ikinci haftada deplasmandaki Porto maçında takımını yalnız bırakacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Badou Ndiaye'yi kaybetti. İlk olarak 42. dakikada sarı kart gören Ndiaye, 87. dakikada da ikinci sarı kartını gördü. Bunun sonucunda mücadelenin hakemi Gianluca Rocchi, Senegalli futbolcuya kırmızı kartını gösterdi. Ndiaye, 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak Porto karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
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