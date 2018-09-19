19 Eylül 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne 3 yıl sonra 3 puanla döndü
Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018
Galatasaray, 3 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Şampyionlar Ligi’ne Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Böylece sarı-kırmızılılar, 3 yıl aradan sonra tekrar katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla dönmüş oldu. Aslan, en son 8 Aralık 2015 yılında C Grubu son maçında evinde Kazakistan temsilcisi Astana ile karşılaşmış ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Cimbom o sezon üçüncü olup, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho
- Galatasaray'ın genç kalecileri kampta konuştu
- 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve şampiyon oldu (GENİŞ ÖZET İZLE)