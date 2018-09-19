    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne 3 yıl sonra 3 puanla döndü

    Aslan Ş. Ligi’ne 3 yıl sonra 3 puanla döndü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    , 3 yıl aradan sonra katıldığı ’ne galibiyetiyle başladı.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında , evinde Rus ekibi 'yı 3-0 mağlup etti. Böylece sarı-kırmızılılar, 3 yıl aradan sonra tekrar katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla dönmüş oldu. Aslan, en son 8 Aralık 2015 yılında C Grubu son maçında evinde temsilcisi ile karşılaşmış ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Cimbom o sezon üçüncü olup, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
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