Garry Rodriguesten tarihe geçen gol! Meloyu geride bıraktı

Garry Rodrigues'ten tarihe geçen gol! Melo'yu geride bıraktı
Galatasaray'ın yıldız ismi Rodrigues Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle tarihe geçti
Garry Rodrigues'in Lokomotiv Moskova'ya attığı gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde attığı en erken gol oldu (08:40).
Bundan önceki rekor Felipe Melo'nun 23 Ekim 2013'te Kopenhag'a attığı goldü (08:59).
DURDURULAMIYOR!
Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova karşısında öne geçiren golü atan Garry Rodrigues, sezona fırtına gibi başladı.
Süper Lig'de son maçta Kasımpaşa filelerini iki kere havalandıran Rodrigues, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçında golle buluştu.
RODRIGUES'İN GOL VURUŞU
Galatsaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son golü, 2015-16 sezonunda Astana karşısında Selçuk İnan kaydetmişti.
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