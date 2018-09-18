    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Garry Rodrigues'ten tarihe geçen gol! Melo'yu geride bıraktı

    Garry Rodriguesten tarihe geçen gol! Meloyu geride bıraktı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018

    Galatasaray'ın yıldız ismi Rodrigues Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle tarihe geçti

    Garry Rodrigues'in 'ya attığı gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde attığı en erken gol oldu (08:40).

    Bundan önceki rekor Felipe Melo'nun 23 Ekim 2013'te Kopenhag'a attığı goldü (08:59).

    DURDURULAMIYOR!
    Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova karşısında öne geçiren golü atan Garry Rodrigues, sezona fırtına gibi başladı.

    Süper Lig'de son maçta Kasımpaşa filelerini iki kere havalandıran Rodrigues, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçında golle buluştu.


    RODRIGUES'İN GOL VURUŞU

    Galatsaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son golü, 2015-16 sezonunda Astana karşısında Selçuk İnan kaydetmişti.

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