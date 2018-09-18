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    GALATASARAY

    Medipol Başakşehir'den Galatasaray paylaşımı!

    Medipol Başakşehirden Galatasaray paylaşımı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018

    Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden için 'den paylaşım geldi.

    Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden için 'den paylaşım geldi. Başakşehir, yaptığı paylaşımda Galatasaray'a başarılar diledi ve Bu ülkeye unutulmaz zaferler yaşatan @GalatasaraySK'a @ChampionsLeague'de başarılar ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım:

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