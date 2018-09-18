Medipol Başakşehirden Galatasaray paylaşımı!

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Medipol Başakşehir'den Galatasaray paylaşımı!
Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018
Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray için Medipol Başakşehir'den paylaşım geldi.
Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray için Medipol Başakşehir'den paylaşım geldi. Başakşehir, yaptığı paylaşımda Galatasaray'a başarılar diledi ve Bu ülkeye unutulmaz zaferler yaşatan @GalatasaraySK'a @ChampionsLeague'de başarılar ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım:
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