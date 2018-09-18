    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Abdurrahim Albayrak: ''Şampiyonlar Ligi'ni çok özlemişiz''

    Dev sürprizi Albayrak açıkladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018

    2. Başkanı , Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

    'ın 2. Başkanı , maçı öncesi konuştu.

    Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi maceralarının başlamasından önce şu sözleri kullandı;

    ''STADYUM SARI KIRMIZI IŞIKLARLA DONATILDI"

    "Şampiyonlar Ligi'ni çok özledik. Müziğini, bayrağını özlemişiz. Bütün Galatasaray taraftarlarına hayırlı olmasını diliyorum. Bütün taraftarlarımızı 'a bekliyorum. umuz yarın için sarı ve kırmızı ışıklarla donatıldı."



    ''HOCA BENİ SAKİNLEŞTİRİYOR''

    "Çok heyecanlıyım. Hoca beni sakinleştiriyor. Muhteşem taraftarlar ile birlikte 90 dakika susmamamız gerekiyor. Taraftarıyla birlikte Galatasaray'ın neler yapabileceğini tüm dünya gördü. Ben dahil kimseye susmak yok."

    ''NE OLURSUNUZ BIRAKMAYIN''

    Taraftarlardan rica ediyorum. Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın. Sonra pişman olabilirler...

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