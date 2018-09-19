    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Eren Derdiyok Şampiyonlar Ligi’nde de attı

    Eren Derdiyok Şampiyonlar Ligi’nde de attı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    Spor Toto ’de 3, ’da 1 gol atan ’ın başarılı golcüsü , ’ya attığı golle bu sezonki 5 golüne ulaştı.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında , evinde Rus ekibi 'yı 3-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü ise 67. dakikada Erden Derdiyok'tan geldi. Eren, ceza yayı dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda yerden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 'de 3 gol, 'da 1 gol atan Eren, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkarmış oldu.
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