Chelsea, 36 yaşındaki İngiliz orta saha Jordan Henderson'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Deneyimli oyuncu, Chelsea'ye katılmasında Xabi Alonso'nun kilit bir faktör olduğunu söyledi. Henderson, "Xabi ile konuştum. Çok iyi sohbetlerimiz oldu. Çok olumlu. Buraya gelmek istememin büyük bir nedeni oydu. Hem bir oyuncu hem de bir menajer olarak ona büyük hayranlık duyuyorum. Hala bir şeyler başarma, gelişme ve daha iyi olma konusunda her zamanki kadar aç hissediyorum. Ve şimdi bu futbol kulübünün gelecekte başarılı olmasına yardımcı olmak için buradayım. Yaşınız ilerledikçe birçok farklı deneyim yaşarsınız ve zaman zaman bunları genç oyunculara aktarabilirsiniz. Onlarla konuşmayı ve onlara farklı bir bakış açısı sunmayı deneyebilirim. Yaşım nedeniyle buraya gelmem büyük bir tartışma konusu olacak, ancak umarım ayrıldığımda herkes bu kulübe neler katabileceğimi fark eder." ifadelerini kullandı.

Henderson, son olarak Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giymişti.