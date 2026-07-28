Drita-Floriana maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Kosova temsilcisi Drita, sahasında Malta ekibi Floriana’yı ağırlıyor. İlk karşılaşmada alınan 1-1’lik eşitliğin ardından iki takım da tur biletini kapabilmek için tüm kozlarını sahaya sürecek. Ev sahibi Drita, taraftar desteğini arkasına alıp saha avantajını kullanmayı ve bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip Floriana ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyete imza atarak Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu kritik rövanş öncesinde karşılaşmanın tarihi, saati ve öne çıkan tüm detayları haberimizde!