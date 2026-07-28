Çaykur Rizespor-Hull City maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Çaykur Rizespor ile İngiltere temsilcisi Hull City, sezon öncesinin öne çıkan özel maçında karşı karşıya geliyor. Recep Uçar yönetimindeki Karadeniz ekibi, kamp dönemindeki temposunu güçlü bir rakip karşısında test etmeyi amaçlarken; Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City ise yeni bir glibiyet hedefliyor. Yeni transferlerin sahada nasıl bir performans sergileyeceği, teknik adamların muhtemel 11 tercihleri ve takımlardaki son gelişmeler futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte Çaykur Rizespor-Hull City karşılaşmasına dair öne çıkan tüm detaylar ve son notlar!