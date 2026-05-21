Almanya Bundesliga'da kalma mücadelesi heyecanı dorukta! Sezonun en kritik maçında köklü ekip VfL Wolfsburg, 2. Lig'den gelen sürpriz takım SC Paderborn ile karşı karşıya geliyor. Bundesliga'da hayal kırıklığı yaratan ve 16. sırada sezonu tamamlayan Wolfsburg, ligde kalma şansını play-out maçlarında arayacak. Karşısında ise 2. Lig'i 3. sırada bitirerek üst lige çıkma hayali kuran Paderborn yer alıyor. İki maçlık dev mücadelenin ilk ayağında kazanan, Bundesliga'da kalma ya da çıkma yolunda büyük avantaj elde edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları haberimizde.

Bundesliga'da bu sezon kabus gibi günler geçiren VfL Wolfsburg, lige doğrudan veda etmekten son hafta St. Pauli deplasmanında aldığı 3-1'lik hayati galibiyetle kurtulmuştu. Sezon ortasında yaşanan teknik direktör ayrılıklarının ardından takımın başına geçen deneyimli teknik adam Dieter Hecking önderliğindeki Wolves, kadro kalitesine yakışmayan bu dönemi Play-Out eşleşmesinde taraftarına unutturmak istiyor. İlk maçı kendi evi Volkswagen Arena'da oynayacak olan Wolfsburg, ev sahibi avantajını kullanarak rövanş öncesi rahat bir skor elde etmeyi hedefliyor. Öte yandan konuk ekip SC Paderborn, Bundesliga 2'nin final haftasında tam anlamıyla bir mucizeye imza attı. Son haftaya girilirken avantajı elinde bulunduran Hannover 96'nın takılması ve Paderborn'un deplasmanda Darmstadt'ı 2-0 mağlup etmesiyle Ralf Kettemann'ın öğrencileri kendilerini bir anda 3. sırada buldu. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ve tamamen baskısız bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak olan Westfalia temsilcisi, 2019 yılından sonra yeniden adını en üst lige yazdırmak için ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Wolfsburg-Paderborn maçının detayları!

Wolfsburg-Paderborn MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Bundesliga Play-Out ilk mücadelesi olan Wolfsburg-Paderborn karşılaşması 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Maçın rövanşı ise 25 Mayıs Pazartesi günü Paderborn'un evinde gerçekleşecek.

Wolfsburg-Paderborn MAÇI SAAT KAÇTA?

Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı nefes kesen ilk randevu, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Wolfsburg-Paderborn MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg-Paderborn karşılaşması S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.