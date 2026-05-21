Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun son haftasında dram yaşanıyor. 27 puanla 16. sırada bulunan Al Riyadh, ligde kalma mücadelesinde son şansını yakalayacak. Küme düşme hattında kritik bir konumda olan takım evinde, lige veda eden Al Akhdoud'u ağırlayacak. Kazanmak zorunda olan Al Riyadh için bu maç adeta final niteliğinde. Puan durumunda kritik bir konumda olan ev sahibi takım, galibiyetle ligde kalma şansını korumak istiyor. Al Akhdoud ise küme düşmesi daha önce kesinleşmiş durumda. Sezonun son maçında yaşanacak bu nefes kesen mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler için maç detayları haberimizde!

Al Riyadh-Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak bu kader karşılaşması, ev sahibi Al Riyadh için adeta bir tamam mı, devam mı maçı niteliği taşıyor. Geçtiğimiz hafta Al Taawoun deplasmanından altın değerinde bir 1-1'lik beraberlikle dönen başkent ekibi, 27 puanla düşme hattının en kritik basamağında yer alıyor. Ligde kalma yarışındaki rakipleri Damac'ın Al Nassr deplasmanına çıkacağı bu zorlu haftada, Al Riyadh'ın kendi göbeğini kendisinin kesmesi gerekiyor. Konuk ekip Al Akhdoud ise 33 maçta topladığı 20 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor ve küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşmiş durumda. Geçtiğimiz hafta Al Khaleej'i evinde 3-1 mağlup ederek lige gururlu bir veda turu başlatan Necran temsilcisi, hiçbir iddiası olmamasına rağmen prestij için sahaya çıkacak. İşte Al Riyadh-Al Akhdoud maçı detayları!

Al Riyadh-Al Akhdoud MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig 34. ve son hafta mücadelesi kapsamındaki Al Riyadh-Al Akhdoud maçı, 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Al Riyadh-Al Akhdoud MAÇI SAAT KAÇTA?

Sezonun son haftasındaki diğer prestij mücadeleleriyle eş zamanlı olarak başlayacak bu randevu, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

Al Riyadh-Al Akhdoud MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Riyadh-Al Akhdoud karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.