Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun son haftasında Al Hazm ile Al Taawoun kozlarını paylaşıyor. Lig sıralamasında 9. sırada yer alan Al Hazm, evinde 6. sıradaki Al Taawoun'u ağırlayacak. Her iki takım için de şampiyonluk ya da düşme kaygısı bulunmayan bu karşılaşma, sezonu moralli bitirme mücadelesine sahne olacak. 39 puanla yoluna devam eden ev sahibi ekip, 53 puanlı rakibi karşısında taraftarı önünde galibiyeti hedefliyor. Suudi Arabistan liginin son maç haftasında oynanacak bu keyifli mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Al-Hazm Kulübü Stadyumu'nda oynanacak bu sezon finali, iki takım için de stressiz ama prestij açısından önemli bir 90 dakika vaat ediyor. Ev sahibi Al Hazm, teknik direktör Daniel Carreno yönetiminde dalgalı bir sezonu geride bıraktı. 33 maçta topladığı 39 puanla 9. sırada yer alan ve ligde kalmayı çoktan garantileyen Ar Rass temsilcisi, taraftarına güzel bir galibiyetle veda etmek istiyor. Konuk ekip Al Taawoun ise Rodolfo Arruabarrena önderliğinde başarılı sayılabilecek bir dönem geçirdi. Topladığı 53 puanla 6. sırada yer alan Buraidah temsilcisi, son haftalarda galibiyet almakta zorlansa da ligin en organize takımlarından biri olduğunu kanıtladı. İşte Al Hazm-Al Taawon maçının detayları!

Al Hazm-Al Taawon MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig 34. ve son hafta mücadelesi kapsamındaki Al Hazm-Al Taawon maçı, 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Al Hazm-Al Taawon MAÇI SAAT KAÇTA?

Sezonun son haftasındaki diğer prestij mücadeleleriyle eş zamanlı olarak başlayacak bu randevu, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

Al Hazm-Al Taawon MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hazm-Al Taawon karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.