Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun son haftasında dev kapanış! Al Ittihad, Cidde'de taraftarı önünde Al Qadsiah'ı ağırlıyor. Ligin flaş ekibi Brendan Rodgers yönetimindeki Al Qadsiah, 74 puanla ilk 4'teki yerini garantilerken, ev sahibi Al Ittihad 55 puanla 5. sırada tutunmaya çalışıyor. Sezona moralli veda etmek isteyen sarı-siyahlılar, Al Taawoun'un baskısından kurtulmak için galibiyet peşinde. Konuk ekip ise galibiyet serisini sürdürerek muhteşem sezonunu zirve yaparak tamamlamak istiyor. Zorlu Cidde deplasmanında iki farklı hedefin çarpışacağı kritik mücadelenin tüm detayları, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda, Suudi Arabistan Pro Lig'de 2025-2026 sezonuna nokta koyacak kalitesi oldukça yüksek bir kapanış mücadelesi oynanacak. Ev sahibi Al Ittihad, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Geçtiğimiz hafta sonu Al Shabab deplasmanında aldıkları 3-2'lik yenilgiyle yara alan Sérgio Conceiçao'nun öğrencileri, ligi ilk 5 sıranın içinde bitirmeyi garantilemek adına bu son maçta taraftarı önünde reaksiyon göstermek zorunda. Al Qadsiah cephesinde ise adeta rüya gibi bir ilk lig deneyimi gururla noktalanıyor. Premier Lig patentli teknik adam Brendan Rodgers'ın gelişiyle birlikte müthiş bir kimlik kazanan konuk ekip, topladıkları 74 puanla 4. sırada yer alıyor ve podyumun hemen arkasında yerini çoktan sağlama almış durumda. İşte Al Ittihad Jeddah-Al Qadsiah maçının detayları!

Al Ittihad Jeddah-Al Qadsiah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig 34. ve son hafta mücadelesi kapsamındaki Al Ittihad Jeddah-Al Qadsiah maçı, 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Al Ittihad Jeddah-Al Qadsiah MAÇI SAAT KAÇTA?

Sezonun son haftasındaki diğer prestij mücadeleleriyle eş zamanlı olarak başlayacak bu randevu, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

Al Ittihad Jeddah-Al Qadsiah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad Jeddah-Al Qadsiah karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.