Al Fayha-Al Hilal Riyadh maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun son haftasında şampiyonluk yarışı kızışıyor. Lider Al Nassr'ın 2 puan gerisinde 81 puanla ikinci sırada yer alan Al Hilal, deplasmanda Al Fayha ile kritik maça çıkıyor. Şampiyonluk için hem kazanması hem de ezeli rakibi Al Nassr'ın hata yapmasını bekleyen mavi-beyazlılar, mucize bir senaryo peşinde. 38 puanla 10. sırada yer alan Al Fayha ise prestij maçında dev rakibine sürpriz yaparak sezonu unutulmaz şekilde bitirmek istiyor. Al Fayha - Al Hilal maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Al Majma'ah Spor Stadyumu'nda, Suudi Arabistan futbolunda sezonun en dramatik ve gerilim dozu en yüksek 90 dakikalarından biri yaşanacak. Konuk ekip Al Hilal, teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde muazzam bir direnç göstererek yarıştan hiç kopmadı. Geçtiğimiz hafta evinde Neom SC'yi 2-0 devirerek takibini sürdüren mavi-beyazlılar, 81 puanla lider Al Nassr'ın 2 puan arkasında son maça girdi. Al Hilal'in şampiyon unvanını koruyabilmesi için bu akşam mutlak 3 puan alması ve eş zamanlı oynanacak maçta Al Nassr'ın puan kaybetmesi gerekiyor. Ev sahibi Al Fayha cephesinde ise ligin son virajına girilirken tamamen stressiz ve konforlu bir atmosfer hakim. Pedro Emanuel'in öğrencileri, topladıkları 38 puanla 10. sırada yer alıyor ve haftalar öncesinden küme düşme kâbusunu geride bırakmanın rahatlığını yaşıyor. İşte Al Fayha-Al Hilal Riyadh maçının detayları!

Al Fayha-Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig 34. ve son hafta mücadelesi kapsamındaki Al Fayha-Al Hilal Riyadh maçı, 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Al Fayha-Al Hilal Riyadh MAÇI SAAT KAÇTA?

Sezonun son haftasındaki diğer prestij mücadeleleriyle eş zamanlı olarak başlayacak bu randevu, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

Al Fayha-Al Hilal Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fayha-Al Hilal Riyadh karşılaşması TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

