Suudi Arabistan Pro Lig'de sezon finali heyecanı yaşanıyor. 34. ve son hafta mücadelesinde Neom SC, harika geçen ilk sezonunu taraftarı önünde galibiyetle taçlandırmak istiyor. 44 puanla 8. sırada yer alan ev sahibi ekip, 49 puanla 7. basamakta bulunan Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Her iki takım da sezona moralli veda etmek için sahaya çıkacak. Neom SC'nin ev sahibi avantajı mı, yoksa Al Ettifaq'ın tecrübesi mi galip gelecek? Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

King Khalid Sport City Stadyumu'nda, iki takım adına da en ufak bir stres veya baskı unsurunun bulunmadığı, tamamen taktiksel zenginliğe ve keyifli futbola odaklı bir 2025-2026 sezonu finali oynanacak. Ev sahibi Neom SC, kulüp tarihinin bu ilk Pro Lig sezonunda harika bir grafik çizdi. 4 puan toplayarak 8. sıraya kurulan ligin yeni ekibi, beklentilerin çok üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluk kovalayan dev rakibi Al Hilal'e karşı deplasmanda direnmesine rağmen mağlup olan Neom SC, kendi seyircisi önünde çıkacağı sezonun bu son 90 dakikasında şık bir galibiyet alarak taraftarına teşekkür etmenin hesaplarını yapıyor. Al Ettifaq cephesinde ise Saad Al-Shehri yönetiminde geçen inişli çıkışlı sezonun son halkası ekleniyor. Ligde topladığı 49 puanla 7. sırada yer alan ve Avrupa ya da düşme hattıyla hiçbir bağı kalmayan Dammam temsilcisi, tamamen prestij mücadelesi veriyor. İşte Neom SC-Al Ettifaq maçının detayları!

Neom SC-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig 34. ve son hafta mücadelesi kapsamındaki Neom SC-Al Ettifaq maçı, 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Neom SC-Al Ettifaq MAÇI SAAT KAÇTA?

Sezonun son haftasındaki diğer prestij mücadeleleriyle eş zamanlı olarak başlayacak bu randevu, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

Neom SC-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?

Neom SC-Al Ettifaq karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.