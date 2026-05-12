La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid, El Sadar'da Osasuna'nın konuğu oluyor. Ligin en zorlu deplasmanlarından biri olarak kabul edilen bu maçta Diego Simeone’nin taktik savaşı merakla bekleniyor. 12 Mayıs Osasuna - Atletico Madrid maçı canlı izle seçenekleri ve maç önü analizleri haberimizde...

İspanya La Liga'nın 36. haftasında devlerin mücadelesi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi vizesini garantilemek ve ligi en üst sırada bitirmek isteyen Atletico Madrid, zorlu Osasuna deplasmanına konuk oluyor. El Sadar Stadyumu'nun ateşli atmosferinde oynanacak bu maç, her iki ekip için de prestij ve puan tablosundaki yerlerini koruma adına büyük önem taşıyor. İşte 12 Mayıs 2026 Salı (bu gece) oynanacak olan CA Osasuna - Atletico Madrid maçının saati, yayın kanalı ve takımlardaki son durum...

OSASUNA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ GÜN?

Osasuna-Atletico Madrid maçı, 12 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak.

OSASUNA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Osasuna-Atletico Madrid maçı, saat 22:30'da başlayacak.

OSASUNA-ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Osasuna ve Atletico Madrid, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Pamplona'da, Estadio El Sadar Stadyumu'nda oynanacak.

OSASUNA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID: İLK 3 YARIŞINDA HATA İSTEMİYOR

Diego Simeone'nin öğrencileri, sezonun son düzlüğünde hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Griezmann ve Correa gibi isimlerin formda grafiğiyle hücumda etkili olan Madrid ekibi, Osasuna deplasmanından 3 puanla dönerek Şampiyonlar Ligi biletini perçinlemeyi hedefliyor.

OSASUNA: KENDİ SAHASINDA ÇETİN CEVİZ

Ev sahibi Osasuna, her ne kadar orta sıralarda yer alsa da El Sadar'da büyük takımlara karşı sergilediği dirençle biliniyor. Taraftarı önünde Atletico Madrid gibi güçlü bir rakibe karşı galibiyet alarak sezonun son haftalarına moralli girmek istiyorlar.

