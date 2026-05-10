İspanya La Liga'da yılın en kritik randevusu geldi çattı. 88 puanla liderlik koltuğunda oturan ve 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Barcelona, 77 puanlı Real Madrid'i ağırlıyor. Barcelona-Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Barcelona: Garcia, Eric, Cubarsi, Gerard, Cancelo, Pedri, Gavi, Rashford, Olmo, Fermin, Ferran.



Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Tchouameni, Bellingham, Camavinga, Diaz, Vinicius, Gonzalo.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dev maç 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanıyor. Barcelona - Real Madrid mücadelesi saat 22:00'de başladı. Kritik karşılaşma S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanıyor.

PUAN DURUMU VE KRİTİK ANALİZ

Barcelona (1. Sıra - 88 Puan): Barcelona bu sezon fırtına gibi esiyor. Ligin zirvesinde 88 puanla yer alan Barça, son 5 maçından da galibiyetle ayrılarak müthiş bir form yakaladı. Barcelona bugün evinde kazanarak şampiyonluk turu atmayı hedefliyor.

Real Madrid (2. Sıra - 77 Puan): Eflatun-beyazlılar, 77 puanla ezeli rakibinin 11 puan gerisinde bulunuyor. Puan farkı her ne kadar fazla olsa da Real Madrid, El Clasico prestijini korumak ve şampiyonluk umudunu matematiksel olarak sürdürmek için sahada her şeyini verecek.