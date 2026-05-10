Old Firm'de kazanan Celtic!

Celtic, Old Firm derbisinde ezeli rakibi Rangers’ı 3-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda lider Hearts ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

İskoçya Premier Lig'de şampiyonluk grubunda Old Firm heyecanı yaşandı. Celtic Park'ta Rangers karşısında dakika 9'da 1-0 geriye düşen Celtic, mücadeleyi 3-1 kazanmasını bildi. Bu sonuçla birlikte zirvede Hearts ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Celtic, turnuvanın kapanış maçında sahasında Hearts'i ağırlayacak ve taraftarı önünde 3 puanı alarak kupaya uzanmayı amaçlayacak.

1985'TEN BERİ İKİ ŞAMPİYON VAR

Hearts, çarşamba günü (13 Mayıs) Falfirk ile karşılaşacak; Celtic ise Motherwell'e konuk olacak. Hearts'ın galibiyet aldığı ve Celtic'in kaybettiği durumda şampiyon 1 maç erken belli olacak ve Hearts, 1985 yılından bu yana Celtic veya Rangers'ın kazandığı şampiyonluk ünvanına sahip olacak.