RB Leipzig-St. Pauli CANLI | Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga'nın 33. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor: RB Leipzig evinde St. Pauli'yi ağırlıyor. 62 puanla 3. sırada bulunan Leipzig, geçen hafta Leverkusen'den yediği ağır yenilginin ardından taraftarı önünde galibiyetle Şampiyonlar Ligi biletini matematiksel olarak garantilemek istiyor. Karşısında ise Bundesliga'da kalma mücadelesi veren St. Pauli var. 26 puanla 17. sırada, düşme hattının tam ortasında yer alan konuk ekip için bu maç adeta final havasında. St. Pauli'nin ligde kalabilmesi için mutlaka puan alması gerekiyor. Leipzig'in Şampiyonlar Ligi hedefi ile St. Pauli'nin kalma mücadelesi bu karşılaşmaya ayrı bir önem katıyor. RB Leipzig - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.