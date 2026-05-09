Lecce-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

İtalya Serie A'da sezonun en kritik maçlarından biri oynanıyor. Küme düşme hattıyla flörtleşen Lecce, evinde Juventus'u ağırlıyor ve bu karşılaşma her iki takım için de farklı nedenlerle büyük önem taşıyor. 32 puanla 17. sırada bulunan Lecce, ligde kalma mücadelesinde hayati puanlar peşinde koşarken, 65 puanla 4. sıradaki Juventus ise Şampiyonlar Ligi bileti için üçüncülük yarışını sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında beraberlikle biten ilk maçın rövanşında taraflar çok farklı hedeflerle sahaya çıkacak. Lecce için adeta final havası taşıyan bu mücadelede ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sürpriz peşinde. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde!