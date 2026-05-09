İtalya Serie A'nın 36. haftasında dev kapışma start alıyor! Şampiyonluk kupasını 82 puanla garantileyen Inter, Stadio Olimpico'da Lazio deplasmanına çıkıyor. Nerazzurri, Çarşamba günü oynanacak kupa finali öncesinde gövde gösterisi yapmak ve prestijini korumak istiyor. Öte yandan 51 puanla 8. sırada bulunan Lazio, Avrupa kupalarına katılım şansını canlı tutmak için mutlaka kazanması gereken bir maçta. İki takımın kupa finali öncesi son kozlarını paylaşacağı bu kritik mücadele, taktik ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Şampiyonun finaldeki rakibi Lazio karşısında nasıl bir kadro tercih edeceği ve ev sahibinin Avrupa hedefi için nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. İşte Lazio-Inter maçının detayları!

İtalya'da futbolun kalbi bu hafta sonu Roma'da atıyor. Ev sahibi Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri yönetiminde sezonun son bölümünde vites artırmış durumda. Mart ayından bu yana topladığı puanlarla ligin en formda ekiplerinden biri olan başkent temsilcisi, Stadio Olimpico'nun atmosferini arkasına alarak şampiyonu eli boş göndermek istiyor. Diğer yanda ise İtalya'nın yeni hükümdarı Inter var. Cristian Chivu yönetiminde ligi domine eden ve 82 golle Avrupa'nın en skorer takımlarından biri olan konuk ekip, şampiyonluğu ilan etmenin rahatlığıyla ancak her maçı kazanma ciddiyetiyle sahaya çıkıyor. Inter'de bu maçta geniş bir rotasyon bekleniyor; zira asıl hedef, Çarşamba günkü kupa finalinde duble yapmak. İşte Lazio-Inter maçının detayları!

Lazio-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasındaki kritik Lazio-Inter randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.00'da yapılacak.

Lazio-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio-Inter maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lazio-Inter MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni

Inter: J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Augusto; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L. Martinez