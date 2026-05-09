La Liga izle: Sevilla-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanıyor. Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Espanyol'u ağırlayarak zor geçen sezonu galibiyetlerle kapatmak istiyor. 37 puanla 17. sırada yer alan ev sahibi Sevilla, düşme hattından sadece bir puan yukarıda ve taraftarının desteğiyle hayati üç puanı almayı hedefliyor. 39 puanla 13. sırada bulunan Espanyol ise deplasmandan puan ya da puanlar çıkararak ligde kalma hesaplarını garantiye almak istiyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!