İspanya La Liga'da düşme hattında kritik bir mücadele yaşanıyor. 38 puanla 14. sırada bulunan Elche, evinde 36 puanla 18. sırada yer alan ve düşme potasındaki Deportivo Alaves'i ağırlıyor. Ev sahibi ekip bu maçtan galibiyetle ayrılarak matematiksel olarak düşmeme garantisini almak isterken, konuk takım deplasmanda alacağı 3 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Ligin son haftalarında puan durumunu doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşma, her iki takım için de sezon kaderini belirleyecek. Elche - Alaves maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Elche-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da düğüm çözülüyor! Ev sahibi Elche, taraftarı önünde oynayacağı bu maçı sezonun en önemli sınavı olarak görüyor. Son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattından bir nebze uzaklaşan ancak henüz tam anlamıyla güvende olmayan Elche, Martinez Valero Stadyumu'nun atmosferini arkasına alarak sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Savunma disipliniyle ön plana çıkan ekip, alacağı 3 puanla sezonun geri kalanı için derin bir nefes almayı amaçlıyor. Konuk ekip tarafında ise tam anlamıyla bir seferberlik ilan edilmiş durumda. 36 puanla düşme korkusunu ensesinde hisseden Bask ekibi için beraberlik bile yeterli olmayabilir. Alaves, son dönemdeki inişli çıkışlı grafiğine son verip, doğrudan rakibi olan Elche'yi mağlup ederek ikili averajda da avantaj yakalamak istiyor. Katı bir oyun ve yüksek mücadele gücüyle sahada olması beklenen Alaves, deplasmandan çıkaracağı bir kahramanlık öyküsüyle lige tutunma şansını son 3 haftaya taşımayı planlıyor. İşte Elche-Deportivo Alaves maçının detayları!

Elche-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 35. hafta karşılaşması kapsamındaki Elche-Deportivo Alaves maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Elche-Deportivo Alaves MAÇI SAAT KAÇTA?

Martinez Valero Stadyumu'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.

Elche-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.