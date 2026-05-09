Atletico Madrid-Celta Vigo maçı izle: Saati ve kanal bilgileri!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında kritik bir mücadele yaşanacak. Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek için Celta Vigo'yu ağırlıyor. 63 puanla 4. sırada konumlanan Atletico, taraftarı önünde galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Celta Vigo ise 47 puanla 6. sırada yer alıyor ve muhteşem bir sezon performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol ekibi, Madrid deplasmanından puan veya puanlar çıkararak Avrupa Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma, sezon sonuna doğru puan cetveline damga vuracak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!