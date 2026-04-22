İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo ile karşılaştı. Katalan temsilcisi, mücadeleyi Lamine Yamal'ın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazandı ve en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.

YAMAL'DAN KORKUTAN SAKATLIK

Barcelona'nın genç yıldızı Yamal, galibiyeti getiren penaltıdan sonra sakatlık geçirdi. Bir süre kendini denemesinin ardından maça devam edemeyeceğini yedek kulübesine bildiren 18 yaşındaki yıldız futbolcu, dakika 45+9'da yerini Roony Bardghji'ye bıraktı. İspanyol basınında servis edilen haberlere göre ilk kontrollerin ardından oyuncunun sol arka adalesinde yırtık olabileceği ve en az 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.

MAÇA ARA VERİLDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında beklenmedik bir duraksama yaşandı. Tribünde kalbi duran bir taraftar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Maç, taraftara yapılan tedaviyi beklerken 8 dakika durduruldu.