İtalya Kupası yarı final rövanşında Atalanta ile Lazio kozlarını paylaştı. İlk maçta alınan 2-2'lik beraberliğin ardından oynanan mücadele büyük heyecana sahne oldu.

New Balance Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Lazio, 84. dakikada Alessio Romagnoli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Atalanta, bu gole sadece iki dakika sonra yanıt verdi. 86. dakikada Mario Pasalic sahneye çıkarak skora dengeyi getirdi.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca finalist seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltı atışlarında Lazio kalecisi Edoardo Motta yaptığı 4 kurtarışla gecenin kahramanı oldu.

Rakibini penaltılar sonucunda 2-1 mağlup eden Lazio, adını finale yazdırdı. Başkent ekibi, 13 Mayıs'ta oynanacak finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.