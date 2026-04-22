Brezilya basınından flaş iddia! Fred ve Torreira aynı takımda buluşuyor
Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine son 4 hafta kala transfer pazarı da hareketleniyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Brezilya basını, Fred ve Torreira'nın aynı takımda buluşacağını iddia etti. (FB GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Pazar günü RAMS Park'ta dev derbide karşılaşacak olan iki takım, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.
Son yıllarda yaptıkları transferlerle dikkatleri çeken iki ezeli rakibin önümüzdeki transfer döneminin de en hareketli takımları olması bekleniyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Fred geliyor. Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcunun ülkesine döneceği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira'nın ise ailesine daha yakın olmak için takımdan ayrılarak kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği öne sürüldü.
Brezilya basını, iki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
ATLETICO MINEIRO İKİSİNİ DE İSTİYOR
Fotomac.com.tr'nin Moon BH'den derlediği haberde; Atletico Mineiro, Fred ve Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.
Haberde Brezilya ekibinin Lucas Torreira için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği ancak Uruguaylı futbolcunun sarı-kırmızılı takımda kalmak istediği için teklifin reddedildiği belirtildi.
Fred'in ise en cazip aday olduğu ve kulübün aylardır tecrübeli futbolcuyla temas halinde olduğu aktarıldı.
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 43 maçta 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Fred ise Fenerbahçe formasıyla görev aldığı 42 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.